Eintracht Frankfurt: Marco Russ: Stärkste Eintracht, für die er je gespielt hat

Routinier Marco Russ hält die aktuelle Mannschaft von Eintracht Frankfurt für die stärkste, in der er je gespielt hat. „Wir haben eine Top-Mentalität”, sagte der 32 Jahre alte Verteidiger bei mehreren Frankfurter Medien. „Unter Armin Veh hatten wir mit Sebi Jung und Pirmin Schwegler auch eine starke Mannschaft. Aber was uns jetzt auszeichnet, ist dieser Spirit. Wir haben einen ganz, ganz großen Zusammenhalt. Ich kann mich hier an keine Mannschaft erinnern, die besser war.”

Russ ist in der Jugendabteilung von Eintracht Frankfurt groß geworden und gehört unterbrochen von einer anderthalbjährigen Zeit beim VfL Wolfsburg bereits seit 2004 zum Profiteam des Vereins. Aktuell steht die Eintracht auf Platz vier der Fußball-Bundesliga und hat die Chance, sich für die Europa League oder sogar die Champions League zu qualifizieren.„Wenn man die ganze Saison so lange da oben dabei war, dann will man am Ende nicht auf Platz acht oder neun landen - und die ganze harte Arbeit war umsonst”, sagte Russ.

(dpa)