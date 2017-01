Eintracht Frankfurt: Marco Russ hofft auf Comeback in der Rückrunde

Eintracht Frankfurt Neuzugänge bekommen alle Zeit der Welt

Zwei Azubis mit Erfolgschancen im Frankfurter Trainingslager in Abu Dhabi: Die Neuzugänge Andersson Ordonez und Max Besuschkow sind nicht als Sofort-Hilfen eingeplant. Beide sind Wetten auf die Zukunft – und können in Ruhe an dem großen Sprung in die Bundesliga arbeiten. mehr