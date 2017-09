Entracht Frankfurt: Marco Russ über seine derzeitige Rolle als Ersatzspieler bei den Adlern

Eintracht Frankfurt Hradecky verletzt, Meier operiert

Die Frankfurter Eintracht bangt um Lukas Hradecky. Der Torwart hat sich beim Training am Dienstagvormittag am Rücken verletzt und konnte an der Einheit am Nachmittag nicht teilnehmen. Gut überstanden hat Alexander Meier seine Fußoperation. mehr