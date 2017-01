Leihgabe von Hannover 96: Marius Wolf stürmt jetzt für Eintracht Frankfurt

In letzter Minute hat Eintracht Frankfurt auf dem Transfermarkt zugeschlagen: Ab sofort wieder der Hannoveraner Marius Wolf für die Hessen stürmen. Die Adler hatten schon länger ein Auge auf ihn geworfen.

Ab sofort wird Marius Wolf für die Frankfurter Eintracht stürmen. Der 21-jährige Angreifer kommt zunächst auf Leihbasis vom Zweitliga-Tabellenführer Hannover 96 zur Eintracht. Das gab der Verein in einer Pressemitteilung am Dienstag bekann.

Wolf, der vor einem Jahr vom TSV 1860 München nach Hannover gewechselt war, habe einen Vertrag bis Saisonende in Frankfurt unterschrieben.

„Ich habe viel in Hannover gelernt und werde die Zeit in guter Erinnerung behalten," wird der Offensivspieler zitiert. "Jetzt freue ich mich aber auf einen neuen Lebensabschnitt in Frankfurt und möchte meine Chance bei der Eintracht nutzen. Mein Blick richtet sich nach vorne.“

Eintracht-Sportdirektor Bruno Hübner zur Neuverpflichtung: "Mit Marius Wolf verpflichten wir jetzt einen Spieler mit dem wir uns bereits intensiv in seiner Zeit bei 1860 München beschäftigt haben. Zu dieser Zeit waren viele namhafte Bundesligisten an Marius Wolf interessiert und letztendlich hatte er sich für Hannover 96 entschieden. Während dieser Zeit haben wir den Spieler nie aus den Augen verloren. Deshalb sind wir glücklich, einen jungen talentierten deutschen Spieler wie Marius Wolf zu verpflichten."