Eintracht Frankfurt: Martin Fenin: Dreierpack in Berlin war nur ein kurzer Höhenflug

Eintracht Frankfurt in Berlin – da gab es einmal ein Schlaglicht. Es wirkte wie ein Versprechen auf eine große Zukunft. Und war letztlich doch nur ein Strohfeuer. Der Mann, der es gezündet hatte, spielt schon lange nicht mehr in Frankfurt Fußball. Er hatte Talent und dennoch viele Probleme. Die Fans mochten ihn trotzdem – oder gerade deswegen. Vergessen werden sie ihn wohl nie.

Am 1. Januar 2008 war Martin Fenin nach Frankfurt gewechselt. Ein junger, aufstrebender Stürmer, Nationalspieler, 20 Jahre alt, vom tschechischen Club FK Teplice. Er hatte auch Angebote von europäischen Spitzenclubs. Fenin ging zur Eintracht, weil er dort spielen und nicht bei Juventus Turin auf der Bank sitzen wollte. Er unterschrieb einen Vertrag bis zum 30. Juni 2012. Die Ablösesumme wurde auf 3,5 Millionen Euro geschätzt. Zusammen mit dem ähnlich teuren Brasilianer Caio sollte er in Frankfurt endlich wieder für glanzvolle Zeiten sorgen. Der Trainer hieß damals Friedhelm Funkel.

Am 2. Februar 2008 gastierte die Eintracht zum Rückrundenstart bei Hertha BSC. Martin Fenin schoss sein Team mit Toren in der 40., 60. und 90. Minute zu einem recht lockeren Auswärtssieg. Der heutige Hertha-Coach Pal Dardai erlebte das Ganze als Gegenspieler mit.

„Es ist einfach nur traumhaft, ich habe zuvor noch nie drei Treffer in einem Spiel erzielt“, sagte Martin Fenin hinterher. Er strahlte dabei vor Glück. In Wahrheit war es der Beginn eines Alptraumes. Sechs Tage später traf er auch beim 2:1-Heimerfolg gegen Bielefeld, später sollten ihm in 87 weiteren Bundesliga-Spielen nur noch zehn Tore gelingen.

Was auch an seinem Lebenswandel lag. Ein Brand auf der Dachterrasse seiner Neu-Isenburger Wohnung während einer Grill-Party, ein gecrashtes Auto, so manche Party-Eskapade und immer wieder Alkohol: Martin Fenin betrieb Raubbau an seinem großen Talent. Der aufgehende Stern begann schleichend zu verglühen. Die Eintracht trennte sich von ihm.

Und es ging weiter abwärts. Ende August 2011 wechselte Fenin zum Zweitligisten Energie Cottbus. Am 15. Oktober 2011 wurde er aufgrund einer Hirnblutung infolge eines Fenstersturzes ins Krankenhaus eingeliefert. Einige Tage später gab er bekannt, unter Alkohol- und Medikamenteneinfluss gestanden zu haben, unter Depressionsschüben zu leiden. Jahre später ruderte der Angreifer zurück: Bei ihm sei nie eine Depression oder Alkohol- und Tablettensucht diagnostiziert worden. In Deutschland hatte er da schon längst keine ernsthafte Zukunft mehr. 2013 floh Martin Fenin zurück nach Tschechien.

Slavia Prag versprach sich von dem Ex-Nationalspieler eine Beendigung der Torflaute, schloss mit dem Stürmer einen mehrjährigen Vertrag. Die Ernüchterung folgte auch hier bald. Fenin lief zwölfmal auf, ohne auch nur einmal zu treffen. Bereits im Dezember wurde ihm mitgeteilt, dass er wegen seiner schwachen Leistungen nicht mehr zum Kader zählt und dass er sich einen anderen Verein suchen soll.

Nachdem der interessierte Liga-Neuling Znojmo schnell das Angebot wieder zurückzog, reichte dem „Enfant terrible“ sein Heimatverein FK Teplice die Hand. Am 1. April 2014 bekam er als Amateur einen Vertrag bis zum Saisonende. Trainer Zdenek Šcasný, einst sein Entdecker, wechselte ihn in der Partie gegen Bohemians Prag ein. Drei Minuten später traf Fenin per Kopf. Noch viermal wurde er eingesetzt, ein Tor gelang ihm nicht mehr.

Trotz Bedenken verpflichtete ihn Šcasný für die darauf folgende Saison. Als Profi. Zwei Kurzeinsätze, insgesamt 21 Minuten, stand Fenin auf dem Platz. Dann wechselte er nach Frankreich. In die 3. Liga, zum FC Istres. Auch da konnte er sich nicht durchsetzen. Im Januar 2015 schickte man ihn wieder heim. Ein letzter Versuch beim Drittligisten Chemnitzer FC scheiterte Anfang 2016.

Martin Fenin hält sich derzeit in Teplice fit. Maik Franz, sein ehemaliger Mitspieler in Frankfurt, hat dem mittlerweile 29-Jährigen einen Job besorgt. Er unterstützt jetzt den Drittligisten Magdeburg, wo Franz als Sportdirektor aufgebaut werden soll, beim Scouting – in Tschechien, aber auch der Slowakei. Martin Fenin sagt: „Tschechische Spieler, die klar im Kopf sind, träumen nicht vom ganz großen Geld in England oder Italien, sondern sind sehr daran interessiert, nach Deutschland zu kommen.“ Dass das keine Garantie ist, sein Glück zu finden, hat er am eigenen Leib erlebt.