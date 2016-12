Eintracht Frankfurt: Mascarell bestätigt Rückkaufoption von Real Madrid

Eintracht Frankfurt Timothy Chandler: Lohn der harten Arbeit Timothy Chandler ist bei der Eintracht momentan quasi unersetzlich. In der Winterpause soll über eine Vertragsverlängerung gesprochen werden. clearing

Eintracht Frankfurt Hübner bestätigt: SGE will ecuadorianischen ... Seit einigen Tagen ranken sich schon die Gerüchte, Eintracht Frankfurt stehe kurz vor der Verpflichtung von Anderson Ordóñez. Jetzt erklärt Bruno Hübner: Die SGE ist interessiert an dem 22 Jahre alten Verteidiger aus Ecuador. Die SGE könnte damit gar ihre ursprünglichen Pläne für die Winterpause kippen. clearing

Real Madrid hat die Möglichkeit, Omar Mascarell per Klausel von Eintracht Frankfurt zurück zu kaufen. Das bestätigte der 23 Jahre alte Mittelfeldspieler im Interview mit der „Sport Bild“. Der spanische Rekordmeister könne ihn innerhalb der ersten beiden Vertragsjahre per Option zurück nach Madrid holen, erklärte Mascarell. Wie hoch die dann fällige Ablösesumme wäre, ist nicht bekannt.Eintracht Frankfurt hatte Omar Mascarell im Sommer fest verpflichtet. Der defensive Mittelfeldmann hat am Main einen Vertrag bis Sommer 2019 unterschrieben. Rund eine Millionen Euro soll die SGE an Real Madrid überwiesen haben. Bereits kurz nach seinem Wechsel hatten spanische Medien von einer möglichen Rückkaufoption berichtet. Bislang hatten sich aber weder die „Königlichen“, noch die SGE oder Mascarell selbst zu Vertragsdetails geäußert.Über die Klausel und eine mögliche Rückkehr in die spanische Hauptstadt mache er sich aber keine Gedanken, sagte Mascarell gegenüber „Sport Bild“. In Frankfurt ist der Spanier Stammspieler, verpasste erst ein Spiel wegen einer Gelbsperre.Bei seinem ehemaligen Klub Real hatte er einst kaum eine Chance: Über die Reserve der Madrilenen ging es per Leihe erst in die zweite englische Liga zu Derby County und später ebenfalls auf Zeit zu Sporting Gijon. Dort gelang ihm der Durchbruch in „La Liga“, Spaniens höchster Spielklasse.Im Sommer 2016 wechselte Mascarell dann zur Eintracht. Beim spanischen Top-Club fehlte die Perspektive für den jungen Spieler: Die Konkurrenz war mit internationalen Stars, wie Toni Kroos oder Luka Modric, zu groß. Daran hat sich bis heute wenig geändert.Es drängt sich dennoch der Vergleich mit den Real-Kickern Alvaro Morata, Dani Carvajal oder Lucas Vazquez auf. Auch sie schafften es nicht, sich auf Anhieb in Madrid durch zu setzen. Auch sie wurden von den „Königlichen“ mit Rückkaufoption verkauft. Heute laufen alle drei regelmäßig für das „weiße Ballett“ auf. Aber: Carvajal spielt als Rechtsverteidiger auf einer Position, auf der Spieler mit internationalem Format Mangelware sind. Und Stürmer Morata hatte sich von seiner jetzigen „Amtszeit“ schon beim italienischen Meister Juventus Turin bewiesen. Lediglich bei Vazquez rieb sich mancher Beobachter verwundert die Augen: Als 1-Millionen Schnäppchen holte Real ihn 2015 als Back-Up wieder in die Heimat.Eine Mascarell-Rückholaktion ist trotzdem nicht ausgeschlossen. Spielt er weiter gut und steigert so seinen Marktwert, ist es denkbar, dass Madrid die Klausel aktiviert, nur um den 23-Jährigen anschließend gewinnbringend weiter zu verkaufen.