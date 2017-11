Eintracht Frankfurt: Materialwart Franco Lionti ist der dienstälteste Eintrachtler in der Kabine

Wer ist am längsten dabei bei der aktuellen Frankfurter Eintracht? Als Spieler natürlich Alexander Meier (seit 2004), im Vorstand und Präsidium Axel Hellmann, seit 2001, im Aufsichtsrat und als Präsident Peter Fischer, seit 2000. In der mittleren Führungsebene noch Rainer Falkenhain, seit 1985.

Der dienstälteste Eintrachtler in der Kabine ist Franco Lionti. Am heutigen Freitag wird der gebürtige Italiener und erklärte Fan von Juventus Turin 50 Jahre alt. Seit mehr zwanzig Jahren, seit dem 1. Juli 1997, arbeitet er für die Eintracht.

Zeugwart hieß das einst, Materialwart heißt es heute. Gerecht werden beide Bezeichnungen der Arbeit nun wirklich nicht. Ohne Lionti nämlich würde es nicht gehen. Er ist verantwortlich für die Ausrüstung der Mannschaft, für die Spielkleidung, für die Trainingskleidung, für die Freizeitbekleidung. „Er ist so etwas wie unsere graue Eminenz“, sagt Trainer Niko Kovac, „ich bin sehr, sehr zufrieden mit der Arbeit, die er leistet.“

Diese Arbeit, so erzählt der Italiener Lionti, sei in den letzten Jahren immer mehr geworden. „Die Kader sind größer, der Trainingsaufwand ist größer, alles ist anspruchsvoller geworden, es wird einfach länger gearbeitet“, sagt er. Mit Trainer Niko Kovac ist quasi die Ganztagsarbeit eingekehrt bei der Eintracht. Um 8.30 Uhr morgens treffen die Spieler zum Frühstück ein, da muss schon alles, was die Ausrüstung betrifft, vorbereitet sein. Um elf Uhr beginnt in aller Regel das Training, nach dem Mittagessen, Pflege, Yoga, Sitzungen und Ruhezeiten, wird häufig ein zweites Mal trainiert. Lionti muss immer da sein, bereit sein. Oder sein Helfer und Mitstreiter Igor Simonov. „Ich bleibe meist oben in der Kabine, bereite dort alles vor, Igor ist unten auf dem Trainingsplatz dabei“, erzählt er. Eine Waschfrau komplettiert das „Team Kabine“.

Franco Lionti hat schon so einiges mitgemacht bei seiner Eintracht. Das sportliche Auf und Ab natürlich, aber auch Dinge, die ihn und seine Arbeit direkt berührt haben. So den Umzug vom Riederwald ins Stadion. Der hat ihm übrigens gefallen, schon aus verkehrstechnischen Gründen. Er wohnt in Eschborn, ist früh am Tag in einer Viertelstunde in der Arena an seinem Arbeitsplatz. „Ich mache das jetzt zwei Jahrzehnte, langweilig ist es nie geworden“, sagt er.

Erzählen könnte er viel aus der Kabine. Aber er tut es nicht. Denn auch Verschwiegenheit gehört zu seinem Job. Seine beiden Vorgänger, Anton „Toni“ Hübler und Friedel Lutz, sind Eintracht-Legenden, Lionti ist auf dem besten Weg dahin. „Solange ich die Kraft habe und solange man mit meiner Arbeit zufrieden ist, werde ich weitermachen“, hat er sich vorgenommen. Den Sechzigsten wird er ziemlich sicher auch in Diensten der Eintracht feiern. Beim Fünfzigsten wird es mit Verspätung sein. „Am Samstag ist ein Heimspiel, da muss ich erst meine Arbeit machen und kann nicht am Freitag groß Geburtstag feiern“, sagt er. Das ist Franco Lionti.

Im Rahmen seiner Tätigkeit hat er viele Freunde gefunden, viele ehemalige Spieler melden sich immer wieder. Jan-Aage Fjörtoft, der Kult-Stürmer aus Norwegen, gehört dazu. Der frühere Spielmacher Ervin Skela, der ehemalige Nationalspieler Marko Rehmer, auch Nationaltorwart Kevin Trapp, der gemeinsam mit ihm auf Sizilien schon mal einen Urlaub verbracht hat. Aus der jüngeren Spielergeneration zählt er Sebastian Jung, Pirmin Schwegler und Martin Fenin zu den Freunden und guten Bekannten. „Der Kontakt zu ganz vielen Spielern ist nie abgerissen“, sagt er, „dabei bin ich nicht auf Facebook und ich twittere auch nicht.“ Telefon und What’s App seien ausreichend, um in Verbindung zu bleiben.

(pes)

