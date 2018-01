Eintracht Frankfurt: Max Besuschkow an Holstein Kiel ausgeliehen

Eintracht-Profi Max Besuschkow spielt in der Rückrunde bei Holstein Kiel. Wie der Verein mitteilte, wird der 20 Jahre alte Mittelfeldspieler des Frankfurter Bundesligisten bis Saisonende an den Zweitligisten ausgeliehen. Besuschkow hat bereits am Dienstagnachmittag die medizinische Untersuchung absolviert und trainiert mit sofortiger Wirkung bei seinem neuen Verin.



„Max Besuschkow hat sich bei uns in den letzten Monaten gut entwickelt, auch wenn er bei uns nicht zu seinen Einsatzzeiten kam, um sein Potential zu zeigen. Natürlich benötigt er Spielpraxis und wir hoffen, dass er diese bei einem starken Zweitligisten auch bekommt. Für alle Seiten ist diese Leihe eine sehr gute Lösung", wird Sportdirektor Bruno Hübner laut Mitteilung zitiert. red

