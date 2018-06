Eintracht Frankurt: Medien: Aymen Barkok wechselt zu Fortuna Düsseldorf

Nachwuchstalent Aymen Barkok bricht seine Zelte in Frankfurt ab und schließt sich Fortuna Düsseldorf an, wie BILD berichtet. Der gebürtige Frankfurter, der aus der Jugend der Eintracht stammt, wird für ein Jahr verliehen. Düsseldorf sicherte sich zudem eine Kaufoption, die es ihnen ermöglicht, Barkok nach der einjährigen Leihe fest zu verpflichten. Die SGE ließ zudem eine Rückkaufklausel in den Vertrag einbauen. Sie kann Barkok also nach Frankfurt zurückholen, wenn er im Rheinland einschlägt.

