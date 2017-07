Es bahnt sich ein spektakulärer Neuzugang bei der Frankurter Eintracht an. Laut Medienberichten kommt Jonathan de Guzman vom SSC Neapel an den Main.

Jonathan de Guzman, Spieler des SSC Neapel, soll der nächste Neuzugang der Eintracht sein, wie Kicker und Bild übereinstimmend berichteten. Der niederländische Nationalspieler steht bei Neapel auf dem Abstellgleis und soll wohl rund zwei Million Euro Ablöse kosten. In der vergangenen Saison war er an Ligakonkurrent Chievo Verona ausgeliehen. Der Mittelfeldspieler spielte außerdem bereits für Feyenoord Rotterdam, RCD Mallorca, FC Villarreal, Swansea City und den FC Carpi. Der Vertrag des 29-Jährigen läuft in Neapel noch bis zum 30. Juni 2018. Nach Informationen des Kicker wird de Guzman in Frankfurt einen Vertrag über drei Jahre unterschreiben.