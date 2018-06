Eintracht Frankfurt: Medien: Nicolai Müller vor Medizincheck bei der Eintracht

Nicolai Müller soll der nächste Neuzugang der Eintracht werden, wie die BILD berichtet. Er wird in den nächsten Tagen zum Medizincheck in Frankfurt erwartet. Müller spielte für den HSV, Mainz 05 und bei Greuther Fürth in der 2. Liga. Insgesamt kommt er auf 37 Tore in 164 Bundesliga-Einsätzen.

Für den Außenbahnspieler wäre die SGE kein Neuland. Bereits von 1998 bis 2003 spielte er in der Eintracht-Jugend. Mit 17 wechselte er dann zum Nachwuchs von Greuther Fürth, weil er das Nachsehen gegen die Konkurrenz auf seiner Position hatte und die Eintracht ihn nicht mehr benötigte. Jetzt könnte es zum zweiten Versuch in Frankfurt kommen.