Nach Informationen des „kicker“ hat die Eintracht Interesse an Jonathan Bamba vom AS St. Etienne. Der französische U21-Nationalspieler ist ablösefrei zu haben, sein Vertrag läuft im Sommer aus. Nach zahlreichen Leihen hat der 22-Jährige in dieser Saison den Durchbruch in St. Etienne geschafft. Sieben Tore und zehn Vorlagen stehen auf dem Konto des Rechtsaußen in dieser Saison.

(pes)