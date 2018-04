Eintracht Frankfurt: Medienbericht: Kovac soll sich mit Bayern einig sein

Niko Kovac soll neuer Trainer des deutschen Fußball-Meisters FC Bayern München werden. Das berichten die «Bild»-Zeitung sowie die «Sport-Bild» am Donnerstagabend. Kovac, der noch bis 2019 bei Eintracht Frankfurt unter Vertrag steht, soll demnach zur kommenden Saison die Nachfolge von Jupp Heynckes antreten. Der "Kicker" berichtet, dass Kovac von einer Ausstiegsklausel Gebrauch machen will. Darin sei eine Ablöse in Höhe von 2,2 Millionen Euro festgeschrieben.

«Dazu gibt es keinen Kommentar von uns, weil uns nichts davon bekannt ist, dass das so ist», sagte ein Eintracht-Sprecher auf dpa-Anfrage. Von den Münchnern gab es zu der Personalie zunächst keine Bestätigung. Der 72-Jährige Heynckes hatte ausgeschlossen, über die Saison hinaus seine erfolgreiche Arbeit fortzusetzen.

Kovac zählt bereits seit geraumer Zeit zu den Kandidaten auf den Trainerposten in München. Der 46-Jährige war im März 2016 als Coach der Eintracht präsentiert worden und hatte den Club zunächst vor dem Abstieg bewahrt. In dieser Saison kämpft die Eintracht um den Einzug in den Europacup. Kovac ist in München kein Unbekannter, zwischen 2001 und 2003 trug er das Bayern-Trikot. (dpa)