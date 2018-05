FAZ: "Jetzt braucht der HSV ein Fußball-Wunder"

"Die Hoffnung war so groß, doch Hamburg verliert in Frankfurt. Der erste Abstieg in der Geschichte des Klubs rückt immer näher. Ganz anders ist die Stimmung bei der Eintracht – auch dank eines besonderen Torschützen."

Hessenschau: "Wichtiger Heimsieg! Eintracht hält Kurs auf Europa"

"Eintracht Frankfurt darf weiter von der Europa League träumen. Die Hessen gewannen das letzte Heimspiel der Saison gegen den HSV und verteidigten den siebten Tabellenplatz. Das Tor des Tages schoss der "Fußballgott" höchstpersönlich."



Frankfurter Rundschau: "Meiers Märchen"

"Eintracht Frankfurt hat mit einem 3:0-Sieg über den Hamburger SV die Chance aufs internationale Geschäft gewahrt. Und Alex Meier trifft bei seinem Comeback märchenhaft zum 3:0."

FNP: Der Eintracht-Kommentar von Sascha Mehr

Eintracht Frankfurt Adlerauge: Arbeitssieg lässt Eintracht weiter von Europa ... Die Eintracht hat den HSV mit 3:0 geschlagen und weiter große Hoffnungen sich für die Europa League zu qualifizieren. Das Highlight war aber ein lang ersehntes Comeback. Ein Kommentar von Sascha Mehr. clearing