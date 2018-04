Drei Wochen vor dem Pokalendspiel standen die Frankfurter dem Rekordmeister in der Bundesliga chancenlos gegenüber. Wir haben die Pressestimmen zur 1:4-Niederlage gegen den FCB zusammengetragen.

FAZ: "Das war eine Nicht-Leistung"

"Selbst gegen eine B-Mannschaft des FC Bayern verliert Frankfurt klar. Fredi Bobic nimmt kein Blatt vor den Mund. Und die Visitenkarte, die Niko Kovac bei seinem neuen Arbeitgeber abgibt, ist keine gute."

Hessenschau: "Eintracht verliert gegen Münchner B-Elf"

"Die Frankfurter Eintracht hat bei Bayern München am Samstag eine Niederlage kassiert. Das Team von Trainer Niko Kovac hielt lange mit, brach in der Schlussphase aber völlig ein."



Frankfurter Rundschau: "Peinlich in Fröttmaning"

"Eintracht Frankfurt verliert gegen eine verstärkte A-Jugend des FC Bayern München mit 1:4 und setzt die Europa League aufs Spiel. Vorstand Fredi Bobic findet klare Worte."

FNP: Der Eintracht-Kommentar von Melanie Bäder

Eintracht Frankfurt Kommentar Adlerauge: Eintracht kann schwache Bayern ... Das Ergebnis sagt etwas anderes, doch der FC Bayern zeigte mit seiner C-Auswahl kein gutes Spiel gegen die Eintracht. Den Frankfurtern fehlte jedoch die Kaltschnäuzigkeit gegen den FCB. Ein Kommentar. clearing