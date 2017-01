Eintracht Frankfurt: Medienecho: Blackout in Leipzig

Mit nicht einem Punkt aber einer Portion Spott im Gepäck traten die Frankfurter am Samstag nach einer 0:3-Niederlage die Heimreise aus Leipzig an. In unserem Medienecho haben wir die Pressestimmen zum Eintracht-Blackout in Leipzig zusammengetragen.

"So bitter die erste Halbzeit für Frankfurt begann, endete sie auch. Bei ihrem Auftakt mit Pech und Pannen halfen die Frankfurter dann RB auch beim 3:0."



Frankfurter Rundschau: "Eintracht-Slapstick in Leipzig"



"Die Toppartie in Leipzig, die aufgrund dieser Umstände eine Begegnung mit ungleichen Waffen war, sollten die Hessen schnell abhaken, denn es war kein Spiel, das man ernsthaft bewerten kann, es steht außerhalb der Maßstäbe."



Hessenschau: "Zehn Frankfurter verlieren in Leipzig"



"Es dauerte nur etwas mehr als 120 Sekunden, da rieben sich die 42.558 Zuschauer in der ausverkauften Arena die Augen – die aus Leipzig vor Ungläubigkeit, die aus Frankfurt vor Entsetzen. "



