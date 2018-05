FAZ: "Frankfurter Pokalsensation gegen Bayern"

"Die große Sensation dieser Saison hat sich der deutsche Fußball bis zum letzten Spiel aufgehoben. Der krasse Außenseiter Eintracht Frankfurt besiegte im DFB-Pokalfinale den großen Favoriten FC Bayern München 3:1. [...] Der völlig unerwartete und letztlich sogar verdiente Triumph führt die Frankfurter in der kommenden Saison in die Europa League"

Hessenschau: "3:1! Eintracht schafft die Pokalsensation"

"Wahnsinn in Berlin: Die Frankfurter Eintracht hat die Pokalsensation geschafft. Ante Rebic wurde in einem intensiven Spiel gegen Bayern München am Samstagabend zum Helden."



Frankfurter Rundschau: "Frankfurt holt den Pokal und spielt europäisch"

"Ante Rebic und Mijat Gacinovic treffen beim überraschenden 3:1 gegen Bayern München. Die Adler qualifizieren sich damit für die Europa-League. [...] Am Ende war es eine Entscheidung über Sieg oder Elfmeter."

FNP: Der Eintracht-Kommentar von Dieter Sattler

Eintracht Frankfurt Pokal-Wahnsinn: Super-Adler holen den Pott Es ist einfach nur Wahnsinn, die Eintracht hat das Wunder geschafft und das Pokalfinale gegen die übermächtigen Bayern mit 3:1 gewonnen. Damit wurde auch die Direkt-Qualifikation für die Europa League gemeistert. Bester Spieler gegen die Bayern war der zweifache Torschütze Ante Rebic. clearing