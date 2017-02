Eintracht Frankfurt: Medienecho: Eintracht bekommt nächsten Tiefschlag

Bilderstrecke Eintracht Frankfurt: Tränen, Titel und Triumphe

Hertha BSC ist weiterhin die heimstärkste Mannschaft der Bundesliga: In einer insgesamt kargen Partie gegen Eintracht Frankfurt zeigte sich die Alte Dame in Abschnitt zwei einfach wacher wie effektiver und fuhr mit einem 2:0 bereits den neunten Sieg im Olympiastadion ein. Die Gäste aus Hessen vergaben derweil die Großchance aufs 1:0, leisteten sich abermals einen Platzverweis und blieben vorne zu ungefährlich.[...] Letztlich ging der Dreier, der die Berliner weiterhin als heimstärkstes Bundesliga-Team auswies (neun Siege, ein Remis, eine Niederlage) in Ordnung. Für die Eintracht setzte es dagegen die dritte Pleite in Serie - jeweils gelang nicht einmal ein eigenes Tor.