Eintracht Frankfurt: Medienecho: Eintracht erkämpft Remis

Eintracht Frankfurt hat in Mönchengladbach mit einem 0:0 eine gute Leistung erbracht. Wir haben die Pressestimmen in unserem Medienecho zusammengefasst.

Sportschau.de: Mönchengladbach verpatzt Generalprobe

Bilderstrecke Eintracht erkämpft Unentschieden bei Borussia Mönchengladbach

Die Mannschaft von Trainer André Schubert kam am Freitagabend (28.10.2016) gegen Eintracht Frankfurt nach einer allenfalls mäßigen Vorstellung nicht über ein torloses Remis hinaus und wartet inzwischen schon seit vier Punktspielen auf einen Sieg. Immerhin blieben die Gladbacher vor 54.014 Zuschauern im ausverkauften Borussia-Park auch im zwölften Heimspiel in Serie unbesiegt.[...] Die Frankfurter agierten nicht ungeschickt, mit aggressivem Pressing und großer Laufbereitschaft ließen sie das Königsklassenteam kaum zur Entfaltung kommen. So fand die Partie die längste Zeit im Mittelfeld statt, Torchancen ergaben sich nur selten. Bis zum ersten halbwegs gefährlichen Schuss der uninspirierten Borussen dauerte es ganze 43 Minuten.