FAZ: "Frankfurt nähert sich einer Europareise"

"Die Frankfurter Eintracht setzt nach kurzem Rückschlag (0:3 gegen Augsburg vor einer Woche) ihren Vormarsch in der Bundesliga fort. Durch ein 4:2 über den 1. FC Köln am Samstag nähert sich die Mannschaft von Trainer Niko Kovac weiter einer Europareise in der nächsten Saison. Die zarten Hoffnungen der Kölner, doch noch ein kleines Fußballwunder schaffen zu können, erhielten einen schweren Dämpfer. Der Auftritt in Frankfurt war zweitklassig. Als Terodde in der 59. Minute mit einem Foulelfmeter Frankfurts 1:0 durch Rebic (15.) ausgeglichen hatte, brach der FC ein."

Hessenschau: "Eintracht beschert Köln nächsten Kater"

"Die Frankfurter Eintracht ist für den 1. FC Köln am Karnevalswochenende zum Partycrasher geworden. Denn nach Feiern war am Samstag nur den Hessen zumute."



Frankfurter Rundschau: "Oben festgebissen"

"An diesem Samstagnachmittag hatte Eintracht Frankfurt (und Kovac) weitgehend alles unter Kontrolle, gewann die Partie gegen den 1. FC Köln sehr sicher mit 4:2 (1:0) und werkelt erfolgreich an der Heimbilanz."

FNP: Der Eintracht-Kommentar von Dieter Sattler

Eintracht Frankfurt Adlerauge: Eintracht auf dem Weg nach Europa Wieder ein Festtag für die Eintracht-Fans! Nach dem leichten Pokalsieg gegen Mainz schlug die Eintracht zur Fastnachtszeit mit Schlusslicht Köln den nächsten Klub aus einer Karnevalshochburg. Das 4:2 für die Adler war letztlich leicht und locker herausgespielt und hochverdient. clearing