Nach dem soliden ersten Sieg seit 1999 gegen die Königsblauen auf Schalke kann die Eintracht zufrieden sein. Wir haben zusammengetragen, was die Medien zum 1:0 in Gelsenkirchen sagen.

FAZ.de: Frankfurt reicht eine gute Idee

hessenschau.de: Meier schießt Eintracht zum Sieg auf Schalke

"Für die ersatzgeschwächte Mannschaft, die zuvor in Leipzig (0:3) Grenzen aufgezeigt bekommen hatten, verbesserten sich durch den knappen Erfolg die Aussichten, ihre Position im Verfolgerfeld der Spitzengruppe vorerst zu behaupten, spürbar."

Eintracht Frankfurt Solide Abwehr und cleverer Freistoß: Eintracht schlägt ... Die Eintracht bleibt auch gegen Schalke freitags ohne Gegentor – und oben dabei. Die Abwehr hält dicht, vorne trifft Meier. clearing

sport1.de: Auf Schalke wird es ungemütlich

Die Hessen scheinen reif für Europa: Die Mannschaft von Trainer Niko Kovac schob sich durch den Sieg zum Rückrundenauftakt der Fußball-Bundesliga am Freitag mit 32 Zählern zumindest für einen Tag auf den dritten Tabellenplatz vor. Schalke findet sich dagegen mit nur 21 Punkten im Mittelfeld der Tabelle wieder. [...] Dabei punktete die Eintracht mit einer wenig spektakulären, dafür aber sicheren Defensivleistung. Schwache Schalker brachten die Gäste nur selten in Verlegenheit und mussten sich vom eigenen Anhang schon früh Pfiffe anhören.""Die Fans von Schalke ließen ihrem Frust freien Lauf, Pfiffe gellten durch die heimische Arena. Schalke 04 droht erstmals seit sieben Jahren eine Saison ohne internationalen Fußball, Eintracht Frankfurt darf dagegen von der Rückkehr in den Europacup träumen."