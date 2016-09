Nach Eintracht-Sieg in Ingolstadt: Medienecho: Eiskalte Eintracht überrascht die Bundesliga

Auch wenn die Kommentatoren beim Eintracht-Sieg in Ingolstadt keine spielerische Offenbarung sahen – die kämpferische Vorstellung der Kovac-Truppe nötigt ihnen dennoch Respekt ab. Unser Medienecho liefert einen Überblick.

fnp.de: Diese neue Eintracht macht Spaß

Für die Eintracht hängt der Himmel voller Geigen. Sie kann sich nach dem souveränen 2:0-Auswärtssieg in Ingolstadt mit schon neun Punkten aus vier Spielen nach oben orientieren. Es müsste schon mit dem Teufel zugehen, wenn diese so variantenreich spielende, von Trainer Kovac gut eingestellte und körperlich fitgemachte Mannschaft in dieser Saison nicht zumindest im sicheren Mittelfeld mitspielen würde.

Bilderstrecke Einzelkritik: So haben sich die Spiele gegen Ingolstadt geschlagen

Die dominante Eintracht erlaubte Ingolstadt nie mehr als Zweitliga-Niveau. So ungefährdet hat die Eintracht wohl gefühlte Jahrzehnte kein Auswärtsspiel mehr gewonnen.



Den ganzen Kommentar lesen Sie hier.