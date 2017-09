Was sagen die Medien zur 1:2-Niederlage der Eintracht gegen Augsburg? Wir haben die Stimmen in unserem Medienecho zusammengefasst.

Hessenschau.de: Eintracht erst uninspiriert, dann glücklos – Pleite gegen Augsburg

Eintracht Frankfurt Adlerauge: Eintracht muss jetzt aufpassen Nach der Niederlage gegen Augsburg geht die SGE mit nur vier Punkten nach relativ leichten Startprogramm in die schweren Auswärtsspiele in Köln und Leipzig. Ein Kommentar von Dieter Sattler. clearing

"Der Leistungsabfall im Vergleich zum überzeugenden 1:0-Sieg in Mönchengladbach war nicht zu übersehen. Sich einem deutlich besser besetzten Team mutig in den Weg stellen: Das kann die Eintracht. Einen massiv verteidigenden Gegner ausspielen: Das bereitet ihr große Probleme.Augsburg stellte sich mit teilweise acht, neun Spielern tief in die eigene Hälfte und lauerte dort auf Konter. Und die Frankfurter wussten lange nicht, was sie dagegen tun sollten."