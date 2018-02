Was schreiben die Medien zum Sieg der Eintracht im DFB-Pokal-Halbfinale? Wir haben die Stimmen in unserem Medienecho zusammengefasst.

Frankfurter Rundschau: "Eintracht Frankfurt hat leichtes Spiel mit Mainz"

"Mainz 05 schenkt der Eintracht drei Tore und damit den Einzug ins Halbfinale des DFB-Pokals. Die Pechvögel des Abends: René Adler und Alexander Hack."

"[...] Die Eintracht gab auch in der Folge den Ton an, war die reifere, spielerisch bessere Mannschaft, der FSV hingegen enttäuschte auf ganzer Linie, hatte keine einzige echte Torchance. Es war eine beinahe schon desolate Leistung, die die Rheinhessen da zeigten, und dann auch noch in einem Pokalviertelfinale und gegen den ewigen Rivalen aus der Nachbarstadt. Sicher kein Mutmacher im Abstiegskampf – eher das genaue Gegenteil."

