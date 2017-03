Eintracht Frankfurt: Medienecho: Freche Frankfurter ärgern glückliche Münchner

Klar, die Niederlage an der Isar war eingeplant. Dennoch haben die Frankfurter bei ihrem Auftritt in München ein gutes Bild abgegeben und den Gastgebern das Leben streckenweise schwerer gemacht als diese es gewohnt sind. Wir haben die Pressestimmen zu der Partie in unserem Medienecho zusammengefasst.

"Zum Bayern-Glück stand eine verunsicherte Frankfurter Eintracht auf dem Platz, die selbst nicht so richtig daran glaubte, eine echte Siegchance zu besitzen."



Frankfurter Rundschau: "Eine Niederlage, die Mut macht"



"Immerhin versuchte die Eintracht, mitzuspielen, mutig und mit breiter Brust aufzutreten und ihr Heil nicht allein in sturer Defensive zu suchen. Und sie schaffte es, die Bayern zumindest zu ärgern."



Hessenschau: "Vom Zahnarzt auf den Jahrmarkt und ab in die Klinik"



"Symbolisch für die Diskrepanz zwischen Leistung und Ertrag stand am Samstag Branimir Hrgota. Der Stürmer machte seinem Ruf als schlampiges Genie wieder einmal alle Ehre."



Bilderstrecke Die Eintracht verliert trotz starker Leistung mit 0:3 beim FC Bayern