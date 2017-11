Ausgerechnet die Frankfurter, die in dieser Saison mit so manchem späten Comeback überascht haben, sind den Kraichgauern am Wochenende in letzter Minute auf den Leim gegangen. Wir haben die Pressestimmen zu der Partie gesammelt.

FAZ: "Frankfurt verpasst Sieg im letzten Moment"

"Mit einem Sieg wäre die Eintracht hinter die Bayern und Leipzig in der Tabelle gesprungen. Es sieht auch gut aus nach Boatengs Knaller – bis in die Nachspielzeit."

Hessenschau: "Hoffenheim schockt Eintracht in der Nachspielzeit"

"Auf Last-Minute-Sieg folgt Last-Minute-Enttäuschung: Eintracht Frankfurt schnuppert bei der TSG Hoffenheim lange am Sieg und dem Sprung auf Platz drei. Am Ende reicht ein Boateng-Traumtor aber nicht aus."



Frankfurter Rundschau: "Eintracht verspielt Sieg in letzter Minute"

"Die Eintracht ist zwar im sechsten Spiel in Folge ungeschlagen, kassiert in Hoffenheim aber erst in der Nachspielzeit den Ausgleich."

