Eintracht Frankfurt: Medienecho: Haller ebnet den Weg ins Achtelfinale

Mit einem ungefährdeten 4:0-Sieg über den 1. FC Schweinfurt zieht die Eintracht ins Achtelfinale des DFB-Pokals ein. Wir haben die Pressestimmen in unserem Medienecho zusammengefasst.

Bilderstrecke Eintracht erfüllt souverän ihre Pflicht gegen Schweinfurt: 4:0

Eintracht Frankfurt hat den Einzug in das DFB-Pokal-Achtelfinale geschafft und den 1. FC Schweinfurt mit 4:0 besiegt. Die Hessen, denen ein früher Treffer von Haller in die Karten spielte, ließen es im Großen und Ganzen ruhig angehen. Der engagiert aufspielende Regionalligist aus Unterfranken hielt die Partie zwar lange Zeit offen, wurde jedoch zu selten gefährlich und musste sich letztlich der Klasse des Bundesligisten beugen.[...] Den Franken schwanden langsam aber sicher die Kräfte - dementsprechend boten sich der Kovac-Elf immer mehr Räume: Willems (68.) und Jovic (69.) ließen allerdings Präzision vermissen. In den Schlussminuten war das Tempo raus: Schweinfurt konnte, Frankfurt wollte nicht mehr. Einzig der eingewechselte Blum machte noch auf sich aufmerksam, als er, schön von Jovic bedient, den Schlusspunkt zum 4:0 setzte (85.).