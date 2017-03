Eintracht Frankfurt vs. Hamburger SV: Medienecho: Kampfbetontes Ringen, unterirdische Passquote

Bilderstrecke Eintracht Frankfurt spielt 0:0 gegen den Hamburger SV

fnp.de: Zumindest ein Punkt für die kampfstarke Eintracht

faz.net: Kümmerliches Niveau in Frankfurt

Ein umkämpftes, zähes Match – und gewiss keine Fußball-Feinschmerkost: Die Kommentatoren sind sich zumeist einig über die Qualität der Matches zwischen der Eintracht und dem HSV. Was das Remis indes für die Frankfurter bedeutet, darüber gehen die Meinungen auseinander. Unser Medienecho fasst die Stimmen zusammen.Die Eintracht hat mit dem 0:0 gegen den HSV den Bock zwar nicht umstoßen können, aber zumindest die Niederlagenserie gestoppt. Mit dem Punktgewinn in einer nicht hochklassigen, aber kampfbetonten und bis zum Schluss spannenden Partie bleibt die Eintracht, was Siege und Niederlagen betrifft, mit einem Erfolg plus im positiven Bereich und hielt den erstarkten HSV punktemässig auf Abstand.„Fußball kann ein schönes Spiel sein, muss es aber nicht. Zum Beispiel, wenn zwei Mannschaften aufeinandertreffen, die mehr dem Zufall vertrauen als dem eigenen Können. Der HSV sammelt in der Bundesliga regelmäßig Punkte, seitdem er dem gepflegten Flachpass abgeschworen hat und den Ball hoch und weit nach vorne schlägt. […] Eintracht-Trainer Kovac hatte sein Team sehr gut auf die sogenannte „Langholz-Taktik“ eingestellt. Mit Marco Russ beorderte er einen zweiten kopfballstarken Abwehrspieler in die Abwehrkette, des Weiteren hatte er seine Spieler dazu verpflichtet, sich weit nach hinten fallen zu lassen, sobald ein Hamburger den Ball in den Frankfurter Abendhimmel drosch. So landete der Ball meist bei einem Frankfurter.“