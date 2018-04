Hessenschau.de: "Wenn der Mann mit dem Hammer kommt"

"Der Pokalerfolg hat die Krise der Eintracht nur kurz übertüncht. Den Frankfurtern droht im Saisonendspurt die Puste auszugehen. Das hat mehrere Gründe – und ist bis zu einem gewissen Grad ein kalkuliertes Risiko. [...]"

"Man kann das nun auf den Schiedsrichter, die Sonne, oder das Pech schieben – aber an einer Tatsache ändert es nichts: Die vor Wochen schon sicher geglaubte Europapokal-Qualifikation ist in ernster Gefahr. Das macht die Niederlage gegen die Hertha so bitter. Denn mit Gladbach, Stuttgart und den Berlinern selbst sind gleich drei Teams plötzlich in Schlagdistanz."

