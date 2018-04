Eintracht Frankfurt Eintracht will oben bleiben: "Spieler können sich ein Denkmal setzen"

Nach zwei Wochen Länderspielpause geht es für die Eintracht in der Bundesliga mit einem schweren Spiel in Bremen weiter. Der Trainer lobt den Gegner und warnt vor dem Restprogramm - aber will die Europacup-Plätze auch nicht mehr verlassen. mehr