Eintracht Frankfurt: Medienecho: Schiri-Ärger nach Eintracht-Pleite

Bilderstrecke Eintracht erleidet bittere 1:2-Niederlage gegen Freiburg

Eintracht Frankfurt muss in der Liga die nächste Niederlage hinnehmen, das 1:2 vor heimischem Publikum gegen den SC Freiburg war die vierte Pleite in Folge. Die umkämpfte Partie war mit vielen strittigen Szenen bestückt, die Eintracht haderte dabei mit einem aberkannten Tor und einem Freiburger Abseitstreffer. Die Hessen bleiben weiterhin auf Platz sechs, die Gäste rücken bis auf zwei Zähler an die SGE heran.[...] Der Eintracht fiel keine passende Antwort ein, sie taten sich gegen die massive Freiburger Abwehr schwer. Der SCF suchte selbst hin und wieder den Weg nach vorne, Höfler zielte knapp vorbei (71.). Den Hausherren lief so langsam aber sicher die Zeit davon, doch der Kovac-Elf fehlte es an zündenden Ideen im Spiel nach vorne. Als die Partie in die Schlussminuten einbog, wäre dem eingewechselten Meier um ein Haar der späte Ausgleich geglückt, doch er scheiterte aus kurzer Distanz am gut reagierenden Schwolow (90.+3). Den Schlusspunkt setzte Hrgota, der einen Freistoß aus 20 Metern über die Latte zirkelte (90.+5). Anschließend beendete Perl die Partie.