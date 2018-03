Die 05er hatten ihren Gastgebern am Samstag nichts entgegenzusetzen: Drei weitere Zähler wandern auf das Punktekonto der Eintracht, der Traum von Europa ist greifbar nah. Wir haben die Pressestimmen zum Frankfurter 3:0 gegen Mainz gesammelt.

FAZ: "Frankfurt macht es wie im Pokal"

"Im DFB-Pokal siegte die Eintracht Anfang Februar bereits 3:0 gegen Mainz. Im Bundesliga-Derby gibt es nun das gleiche Ergebnis. Der FSV ist abermals chancenlos gegen starke Frankfurter."

Hessenschau: "Eintracht schießt sich BVB-Frust von der Seele"

"Die Frankfurter Eintracht hat nach dem späten K.o. in Dortmund Frustbewältigung betrieben und gegen Mainz einen Sieg eingefahren. Vor allem in der ersten Halbzeit waren die Hessen in Torlaune."



Frankfurter Rundschau: "Eintracht beißt sich oben fest"

"Die Frankfurter Eintracht hat durch einen sehr souveränen 3:0 (3:0)-Sieg über komplett überforderte Mainzer ihre Ambitionen für oben nachdrücklich unterstrichen."

FNP: Der Eintracht-Kommentar von Sascha Mehr

Eintracht Frankfurt Adlerauge: Dieses Team gehört einfach nach Europa Die Elf von Niko Kovac hat in überzeugender Manier mit 3:0 gegen den FSV Mainz 05 gewonnen. Mit solchen Leistungen gehört die Mannschaft einfach ins internationale Geschäft. Ein Kommentar von Sascha Mehr. clearing