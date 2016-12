Eintracht und Hoffenheim trennen sich 0:0: Medienecho: Torloses Flutlichtspiel mit viel Chaos

"Hitzig statt hochklassig: Spielfluss kommt zwischen Frankfurt und Hoffenheim trotz des Titels 'Topspiel' kaum zustande: Derbe Fouls und Rudelbildungen prägen die Partie. Chancen sind Mangelware – statt mit drei Punkten beendet die Eintracht das Spiel zu zehnt."



Frankfurter Rundschau: "Adrenalingipfel ohne Tore"



"Die Räume im Mittelfeld waren extrem verdichtet und der Druck auf die Abwehrreihen war hoch, so dass viele Quer- oder Rückpässe im Spiel waren. Das klingt zunächst einmal ein wenig langweilig, war es aber nicht. Die Begegnung war gewiss nicht hochklassig, aber sehr rassig und packend, mit einer ungeheuren Intensität."



Hessenschau: "Eintracht und Hoffenheim fetzen sich zum Remis"



"Viel Kampf, wenig Glanz: In einem Spiel auf überschaubarem spielerischen Niveau haben sich Eintracht Frankfurt und die TSG Hoffenheim die Punkte in der Bundesliga geteilt. Am Ende wurde es bunt."



Bilderstrecke Knochenhartes Spitzenspiel: Eintracht trennt sich 0:0 von Hoffenheim