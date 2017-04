Eintracht Frankfurt: Medienecho: Unglaubliche Torflaute macht große Sorgen

Bilderstrecke Einzelkritik: So schlugen sich die Adler in Köln

Die Frankfurter Eintracht kommt in der Bundesliga einfach nicht in Tritt. Trotz guter Leistung verloren die Hessen am Dienstagabend beim 1. FC Köln – und trafen erneut nicht.[...] Wieder war es kurz darauf Rebic (68.), der offensiv in Erscheinung trat. Horn boxte seinen Freistoß aus dem Torwinkel. Kovac brachte noch Andersson Ordonez, doch auch der Ecuadorianer konnte bei seinem Debüt das Tor nicht erzwingen. Er hatte sogar Glück, dass Schiedsrichter Wolfgang Stark einen heftigen Rempler gegen Modeste (90.) nicht als Foul und Notbremse wertete.