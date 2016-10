Eintracht Frankfurt: Medienecho: Verdienter Punktgewinn der Eintracht

Bilderstrecke Eintracht: Klasse Leistung beim 2:2 gegen den FC Bayern München

[ Testen Sie jetzt hier das digitale Abo der FNP und ihrer Regionalausgaben für nur 5,90 €. ]

Rekordmeister Bayern München hat seine kleine Ergebniskrise selbst in Überzahl nicht beendet und sich unfreiwillig als höflicher Partygast erwiesen. Der Tabellenführer musste sich im Spiel bei Eintracht Frankfurt mit einem 2:2 (1:1) begnügen. Vor 49.500 Zuschauern in der Arena glichen Szabolcs Huszti (43.) und Marco Fabian (78.) die Führungen der Gäste durch Arjen Robben (10.) und Joshua Kimmich (62.) aus. In der 65. Minute sah Huszti Gelb-Rot.[...] Auch wegen der Abwehrschwächen misslang die Generalprobe für das anstehende Champions-League-Spiel der Münchner am Mittwoch gegen die PSV Eindhoven. Zuletzt war der FCB im Mai 2015 in drei Pflichtspielen in Serie sieglos geblieben. Vor der Länderspielpause hatte das Team von Trainer Carlo Ancelotti in der Königsklasse bei Atletico Madrid (0:1) und in der Bundesliga gegen den 1. FC Köln (1:1) gepatzt.Zum ganzen Artikel geht es hier