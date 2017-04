Bilderstrecke Einzelkritik: So schlugen sich die Adler in Mönchengladbach

Eintracht Frankfurt ist als erste Mannschaft in das DFB-Pokalfinale eingezogen. In einem spannenden und ausgeglichenen Duell gab es in 120 Minuten keinen Sieger, sodass die Entscheidung im Elfmeterschießen fallen musste. Dort hatte die Eintracht das bessere Ende für sich: Ausgerechnet der Ex-Gladbacher Hrgota verwandelte den entscheidenden Elfmeter.[...] Dort war Vorsicht zunächst Trumpf, ehe die Elf vom Niederrhein mit dem eingewechselten Herrmann das Risiko erhöhte und die Hessen hinten einschnürte. Einige Male flog die Kugel kreuz und quer durchaus gefährlich durch den Sechzehner, ein geeigneter Gladbacher Abnehmer fehlte allerdings. Dabei blieb es auch in den letzten 15 Minuten, sodass das Elfmeterschießen die Entscheidung herbeiführen musste. Die ersten zwölf Elfmeter saßen, dann scheiterten drei Spieler in Folge, ehe Hrgota die Eintracht nach Berlin schoss.