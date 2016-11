Eintracht Frankfurt: Medienecho: Von Höhenflug-Stoppern und SGE-Rausch

Hessenschau: „Eintracht-Wahnsinn geht gegen Dortmund weiter“

Eintacht-Kommentar Adlerauge: Effektive Eintracht schlägt den nächsten ... Verrücktes Spiel mit dem besseren Ende für die Eintracht: In einem Wahnsinnsspiel schlägt die SGE Borussia Dortmund mit 2:1. Ein Kommentar von Sascha Mehr clearing

Spox: „Eintracht stoppt Dortmunder Höhenflug“

Eintracht Frankfurt Die nächste Überraschung: Eintracht schlägt auch Dortmund Nicht Borussia Dortmund, sondern Überraschungsteam Eintracht Frankfurt bleibt in der Fußball-Bundesliga an Tabellenführer RB Leipzig dran. Die Eintracht gewann ein packendes Verfolgerduell gegen den BVB mit 2:1. clearing

Kicker: „Frankfurts Bollwerk knackt Dortmund“

Bilderstrecke Eintracht schlägt Borussia Dortmund in einem intensiven Spiel mit 2:1.

Die Kollegen von „hessenschau.de“ bescheinigen der SGE zuhause „eine Macht“ zu sein. Sie sahen eine zunächst bessere Dortmunder Mannschaft und eine Eintracht, bei der man gemerkt habe, dass Mascarell fehle. Auch die neue Drei-Mann-Abwehr sei „nicht sattelfest“ gewesen. Aber: Der BVB habe „zu sorglos“ agiert. So konnte die Eintracht das Spiel drehen.Die Eintracht hat die Mannen um Thomas Tuchel wieder auf den „Boden der Tatsachen“ geholt, nach deren Siegen gegen den FC Bayern und Legia. Das schreibt das Sport-Portal „spox.com“. Dass die SGE gewonnen hat, gehe „in Ordnung“, aufgrund der starken zweiten Halbzeit. Trotzdem habe die Eintracht Glück gehabt: Einerseits wegen einem nichtgegebenen Elfmeter für den BVB, andererseits weil Dembele kurz vor Schluss nur die Latte traf. Zum besten Spieler der Partie kürte die Redaktion Szabolcs Huszti.Das Sportfachmagazin Kicker hat ein Spiel gesehen, das für „Taktik-Liebhaber“ eine Menge zu bieten gehabt habe. Aber auch eines, mit einer „klaren Rollenverteilung“: Frankfurt sei abwartend und auf Konter bedacht gewesen, Dortmund hingegen habe mehr Ballbesitz gehabt. Die Partie habe sich in der ersten Hälfte meist im Mittelfeld abgespielt. Ein „Geduldsspiel“ für die Gäste aus Dortmund gegen „abgezockte“ Frankfurter. Auch wenn der BVB in der zweiten Halbzeit immer wieder Druck aufgebaut habe, sei es der Eintracht gelungen, gut zu verteidigen und immer wieder geschickt eigene Entlastungs-Angriffe zu initiieren.