Eintracht Frankfurt: Medienecho zum Derby: Intensiver Fight, bescheidenes Niveau

Kein Glanz, dafür viel Kampf und Krampf: Fast alle Kommentatoren bewerten das Remis zwischen der Eintracht und Mainz als leistungsgerecht. Wir haben Stimmen in unserem Medienecho zusammengefasst.

Spox.com: Remis im Derby! SGE verpasst Sprung auf vier

Im Rhein-Main-Derby haben sich beide Teams weitestgehend gegenseitig neutralisiert, finden viele Kommentatoren. Wir haben einige Stimmen in unserem Medienecho zusammengefasst.

„Die Partie war über weite Strecken kein fußballerischer Leckerbissen. Mainz begann druckvoll und brachte im 4-3-3 vor allem über die linke Außenbahn mit Pablo de Blasis Schwung. Gegen die gut strukturierte Frankfurter Defensive gelang es den Hausherren in dieser Phase jedoch nicht, sich zwingende Torgelegenheiten zu erspielen. [...] Auch im zweiten Durchgang blieb das Niveau auf durchwachsenem Niveau.

Bilderstrecke Eintracht und Mainz trennen sich remis im Rhein-Main-Derby

Die Gäste begannen zielstrebiger, verpassten es jedoch nach einer vernünftigen Anfangsphase, konsequent auf den zweiten Treffer zu spielen. Mainz kam aus dem Nichts nach einem fein ausgespielten Angriff mit ersten ernst zu nehmenden Torschuss zum Ausgleich. In der Endphase fehlte es beiden Teams an Ideen. Unter dem Strich geht das Remis in Ordnung, weil keines der Teams offensiv eine reife Spielanlage anbieten konnte.“



Hier geht’s zum kompletten Artikel

fr.de: Mission Impossible

„Am Ende mussten sich die leicht favorisierten Hessen mit einem 1:1 zufriedengeben, nachdem sie zur Pause durch ein Eigentor von Stefan Bell noch 1:0 geführt hatten. Es war ein Kampfspiel auf allenfalls mittlerem Bundesliganiveau, das am Ende keinen Sieger verdiente. Und auch keinen Verlierer. […] Der Ausgleich war auch Ausdruck dessen, dass sie Eintracht zu wenig für den eigenen Ballbesitz getan hatte. Das wurde dann wieder besser. Die beiden Teams neutralisierten sich. Und das taten auch der Mainzer Latza und der Frankfurter Boateng bei ihrem abschließenden, völlig überflüssigen Scharmützel an der Mittellinie. “



Den gesamten Artikel finden Sie hier.

Klicken, um weiterzulesen: "Kein gepflegtes Fußballspiel"