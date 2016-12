Eintracht Frankfurt: Mehr als nur Meier

Auf Torejagd muss Alex Meier nicht mehr alleine gehen, das ist gut für die Eintracht. Und ihren Fußballgott kann sie in diesen Tagen auch so gut gebrauchen.

Wie dieses Treffen am zweiten Advent wohl ausgegangen wäre, wenn der Augsburger Verteidiger Konstantinos Stafylidis nicht gerade noch rechtzeitig seinen Kopf eingesetzt hätte? Gut möglich, dass die Frankfurter Eintracht dann ihren vierten Bundesliga-Sieg in Serie eingefahren hätte, ganz nach alter Gewohnheit dank Alexander Meier, dem Torschützen vom Dienst. Daraus wurde diesmal nichts, weil Stafylidis Meiers Lupfer nach gut einer Stunde von der Linie geköpft hatte, und insgesamt war es auch in Ordnung, dass es beim 1:1 blieb – damit konnte der FC Augsburg wie die Eintracht leben. „Ich habe versucht, den Ball über den Torwart zu bekommen, das hat der Verteidiger aber gut geklärt“, nahm Meier die Vereitelung seiner Chance ebenso unaufgeregt wie den ganzen Ausgang: „Trotz eines schlechten Spiels haben wir einen Punkt mitgenommen.“

Genau das ist eine neue Qualität der unverhofft erfolgreichen Eintracht – einen Zähler festzuhalten, wenn man schon keine drei haben kann. Eine andere neue Qualität war in Augsburg auch zu sehen. „Wir haben viele verschiedene Torschützen, das ist ganz wichtig für uns“, hatte Trainer Niko Kovac schon betont, ehe sich auch Branimir Hrgota in diese Liste eintrug. Weil die Eintracht so schwerer auszurechnen ist. Und besser mit Engpässen umgehen kann. Sie hat nebenbei auch viele verschiedene Torvorbereiter. Mit Marco Fabian verbüßte diesmal die beste Frankfurter Fachkraft dafür eine Gelbsperre – da übernahm Meier selbst den Job.

„Ich habe damit gerechnet, dass Alex den Kopfball gewinnt, weil er so groß ist, er kommt zu mir, ich schieße – und er ist drin“, beschrieb Hrgota seinen ersten Punktspieltreffer für die Eintracht. Er machte das Dutzend voll: Zwölf Spieler sorgten für 19 Treffer in 13 Partien, Hamburgs Lewis Holtby und sein Eigentor eingerechnet. Ein Spitzenwert in der Liga – und ein Beleg, dass die Frankfurter nicht mehr gar so sehr am Meier-Tropf hängen.

Immer wieder war Meier die Lebensversicherung der Eintracht. Und doch kochen die Diskussionen um ihn immer wieder schnell hoch, daran hat sich nichts geändert, seit er 2004 als schüchterner Schlaks aus Hamburg kam: Wenn er nicht trifft, heißt es dann gerne, sei er im Grunde ein Ausfall. Die Fans haben ihn zu ihrem Fußballgott erkoren, weil zwölf Jahre Vereinstreue in diesen Zeiten etwas Besonderes ist, weil der Wahl-Frankfurter aus dem Norden einfach ein guter Typ ist – und immer noch ein überragender Fußballer, der sich mit 91 Toren als viertbester Frankfurter Schütze der Bundesliga-Geschichte längst unter Legenden wiederfindet.

Eine andere Streitfrage klingt trotzdem inzwischen auch mal durch, Fußballgott hin oder her: Ob Kovacs Kapitän nicht langsam ein Auslaufmodell wird, mit jetzt ja auch schon 34 Jahren. Befeuert davon, dass Meier in dieser Saison ab und an ausgewechselt worden ist oder in Hamburg und später in Bremen gar auf der Bank saß. Meier hat das gestunken, aber er hat keinen Ärger gemacht – und sich, wie es seine Art ist, voll in den Dienst der Mannschaft gestellt. Mit Erfolg.

Nach einer leichten Verletzung schwächelte er gegen Köln noch, seitdem aber zeigt die Kurve wieder aufwärts. In Bremen schoss er eben als Joker das Tor – sein viertes in dieser Saison, nachdem er in den ersten drei Heimspielen getroffen hatte. Und gegen Dortmund und Augsburg bewies er, wie wertvoll er auch ohne eigenen Treffer sein kann. Dortmunds Schaltzentrale Julian Weigl legte er als Verteidiger an vorderster Front lahm. Und in Augsburg war er nicht nur Vorbereiter, sondern obendrein fast einziger Ruhepol in einer ohne Strippenzieher Fabian ungewohnt hektischen Eintracht. „Alex arbeitet für die Mannschaft, wie man das in den letzten Jahren nicht gesehen hat“, lobte Kovac danach.

Das wird auch am Freitag im überraschenden Spitzenspiel gegen die TSG Hoffenheim gefragt sein. Hrgota mag schneller und beweglicher sein, Haris Seferovic giftiger. Vielleicht wird Alexander Meier künftig öfter als gewohnt auf der Bank sitzen, je nachdem, welche Tugenden gefragt sind. Bislang aber hat er nicht von ungefähr wieder die meisten Tore geschossen. Bei der Spitzenfrage hat Kovac mehrere Lösungsmöglichkeiten, das hilft der Eintracht. Aber ihren Fußballgott kann sie so oder so noch sehr gut gebrauchen.

