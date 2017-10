Eintracht Frankfurt: Mehr als zehn Ausfälle? Eintracht Frankfurt stark geschwächt

Eintracht Frankfurt reist stark ersatzgeschwächt zum Bundesliga-Auswärtsspiel bei Hannover 96. Neben dem gesperrten Simon Falette sowie den Verletzten Marco Fabian, Alexander Meier, Omar Mascarell, Danny da Costa und Gelson Fernandes werden der Mannschaft von Trainer Niko Kovac am Samstag (15.30 Uhr/Sky) noch bis zu fünf weitere Spieler fehlen.

Bilderstrecke Die Eintracht bereitet sich auf das Spiel bei Hannover 96 vor

«Marc Stendera ist immer noch krank. Slobodan Medojevic hat Wadenprobleme. Und auch Jonathan de Guzman hat nach seiner Zahn-OP nur wenig trainiert», sagte Kovac am Freitag. Abwehrchef Makoto Hasebe habe zwar seine Knieprobleme überwunden und Stürmer Sebastien Haller nach einer Erkältung wieder mit leichtem Lauftraining begonnen. Doch auch in diesen beiden Fällen konnte Kovac am Freitag «noch kein Grünes Licht geben», wie er sagte.



Der Frankfurter Trainer forderte von den Ersatzspielern, diese Lücken im Team zu schließen. «Jetzt können sie die Unzufriedenheit, die sicher bei dem einen oder anderen herrscht, in gute Taten umsetzen», sagte er.