Bei der Eintracht rechnet man nicht damit, wieder ein so leichtes Spiel wie in der Saison 2016/17 zu haben. Nach erreichtem Pokalfinale und Rang elf, stellen sich die Hessen eher auf den Abstiegskampf ein. Kapitän Alex Meier muss dabei vorerst zusehen: Er hat Borreliose.

Viele Neuverpflichtungen, etliche Sorgen: Pokalfinalist Eintracht Frankfurt ist am Samstag nicht unbeschwert in die Vorbereitung auf die Bundesligasaison 2017/18 gestartet. Denn Cheftrainer Niko Kovac hatte nach dem Trainingsauftakt eine schlechte Nachricht zu verkünden. Kapitän Alex Meier ist als Folge eines Zeckenbisses an Borreliose erkrankt: «Alex sieht nicht gut aus. Er ist stillgelegt.»

Der 34 Jahre alte bei den Eintracht-Fans beliebte Stürmer dürfe Sport nicht «hochtourig» betreiben und müsse Antibiotika nehmen, erklärte der Coach nach dem Trainingsauftakt im Sportpark Dreieich vor den Toren Frankfurts. Meier ist damit weiter vom Pech verfolgt: Während des Urlaubs in den USA war er mit dem rechten Fuß umgeknickt, musste am Knöchel operiert werden und fällt für zwei Monate aus. Nach der Borreliose-Infektion sei aber «keine verlängerte Ausfallzeit» zu befürchten, teilte die Eintracht mit.

Neben der Zwangspause für Meier müssen die Hessen immer noch den Schock des wohl drei Monate dauernden Ausfalls von Neuzugang Carlos Salcedo verkraften. Der Mexikaner erlitt beim Confed Cup in Russland eine schwere Schulterverletzung. «Das mit Carlos hat uns schwer getroffen», bekräftigte Kovac. Zudem fürchtet er, auf eine weitere Stammkraft länger verzichten zu müssen. Der spanische Defensivspieler Omar Mascarell laboriert an Achillessehnenbeschwerden. «Die Wahrscheinlichkeit ist gegeben, dass er operiert werden muss.»

Dafür war unerwartet der japanische Abwehrchef Makoto Hasebe nach langer Auszeit wegen einer Knie-OP unter den 20 Spielern, die an den ersten Übungseinheiten teilnahmen. Und auch der Langzeitverletzte Marc Stendera meldete sich mit ersten Ballkontakten und Lauftraining zurück. Im Mittelpunkt des Interesse stand aber Sébastien Haller. Der für sieben Millionen Euro verpflichtete französischen Stürmer überzeugte bei seinem Einstand auch den Trainer. «Er hat seine technischen Fähigkeiten trotz seiner 1,90 Meter Körpergröße gezeigt», sagte Kovac. «Er hat das Format für die Nationalmannschaft.»

Die Frankfurter haben schon mehr als 13 Millionen Euro für sieben neue Profis investiert und wollen auf dem Markt weiter nach Defensivkräften Ausschau halten. Die bisher geholten Neuen sind nach Kovac' Überzeugung «absolut die Richtigen».

Dennoch fürchtet man bei der Eintracht, den Klassenerhalt wie zuletzt mit Rang elf nicht wieder so leicht erreichen zu können. Nicht nur der Coach erwartet «mit Sicherheit eine schwierige Saison» angesichts der starken wie solventen Rückkehrer Hannover 96 und VfB Stuttgart sowie der Investitionsfreude der anderen Liga-Konkurrenten.

Außerdem muss der Umbruch mit sechs Ab- und sieben Zugänge erst einmal gelingen. «Das wird seine Zeit dauern und ist kein Alibi und keine Schutzmentalität», meinte Kovac. «Wir sind Optimisten, aber auch Realisten, die wissen, was uns erwartet.» Es sei jedoch gut, dass «frischer Wind» reinkomme. «Ich bin optimistisch, dass wir es auch in dieser Saison wieder hinbekommen», meinte der 45-Jährige. «Der Trainer hat in der heutigen Zeit wenig Zeit, deshalb muss es schnell funktionieren.» Bis zur ersten Liga-Partie am 18. oder 19. August beim SC Freiburg bleibt ihm noch, um ein Team zu formen.

