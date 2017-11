Eintracht Frankfurt: Meier wieder operiert: Der letzte Versuch, das Karriereende zu verhindern?

Es ist der nächste Schock für Alex Meier und die Frankfurter Eintracht: Der Kapitän hat sich in der Augsburger Hessing-Klinik einem weiteren Eingriff am rechten Fuß unterziehen müssen.

Es ist der nächste Schock für Alex Meier und die Frankfurter Eintracht: Der Kapitän des Fußball-Bundesligisten hat sich am Donnerstag in der Augsburger Hessing-Klinik einem weiteren Eingriff am rechten Fuß unterziehen müssen. Es war bereits die dritte Operation, seitdem Meier in der Sommer-Vorbereitung beim Joggen umgeknickt war. Zweimal wurde er in Basel operiert, nun in Augsburg.

Zwischenzeitlich war Meier noch zu Behandlungen und Untersuchungen bei einem Spezialisten in München gewesen. Die Ärzte, der Club und der Spieler selbst hatten sich wegen der anhaltenden Schmerzen zu dieser weiteren OP entschlossen. Dabei wurde ein kleines Stück Knochen an der rechten Ferse entfernt, das die permanenten Schmerzen verursacht hatte – vermutlich der letzte Versuch, das vorzeitige Karriereende doch noch zu verhindern. Meiers Vertrag als Spieler läuft im Sommer 2018 aus, danach hat er noch einen nicht näher definierten Anschlussvertrag. Bislang zum letzten Mal hat er im Pokalfinale im Mai auf dem Platz gestanden. „Ich hoffe nur, dass ich jetzt endlich schmerzfrei werde und dann werde ich auch wieder auf den Platz zurückkehren“, sagte der 34-Jährige. An Aufgeben und an das Ende der erfolgreichen Karriere denkt er nicht.

Einen Zeitpunkt für das Comeback freilich gibt es nicht, niemand will Druck aufbauen. In einer offiziellen Presseerklärung der Eintracht wird die Hoffnung geäußert, Meier können nach drei Monaten wieder ins Mannschaftstraining zurückkehren, also irgendwann im Februar. „Alex muss nun noch mehr Geduld haben und wir auch“, bedauerte Eintrachts Sportvorstand Fredi Bobic am Donnerstag, „der Fuß darf mindestens vier Wochen nicht voll belastet werden, anschließend kann langsam die Reha beginnen“. Bobic versicherte Meier jede Unterstützung . „Wir werden ihm nach Kräften helfen und hoffen, dass wir ihn im Laufe der Rückrunde wieder dabei haben.“ Meier muss diese Woche noch in der Augsburger Klinik bleiben, wird danach in Frankfurt die Reha aufnehmen. „Ich mache alles für mein Comeback“, sagte Meier, der sich vor allem wünscht, „dass ich mal wieder richtig fit bin.“ pes