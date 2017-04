Eintracht Frankfurt: Meier zu Comeback im Pokal-Halbfinale: Es wird eng

Massenschlägereien zwischen gewaltbereiten Fußball-Anhängern Interview mit Sportsoziologe Prof. Gunter Pilz über Hooligans

Die gestrigen Szenen am Bahnhof Niederrad erinnern an die Massenschlägereien von Hooligans in den 1980er und 1990er Jahren. Wir haben mit dem Sportsoziologen Prof. Gunter Pilz über Hooligans gesprochen und gefragt, ob sich solche Vorfälle nun wieder häufen werden. mehr