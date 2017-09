Eintracht Frankfurt: Mit dem Rücken zum Tor statt im Rücken des Gegners

Der Plan des FC Augsburg war gut, das Spiel der Eintracht am Samstag zumindest in der ersten Halbzeit zu eindimensional. So sahen es viele, so sieht es auch unser Mitarbeiter Roland Stipp. Und so stand am Ende einer umkämpften Partie die zweite Heimniederlage für das Team von Trainer Niko Kovac. Dies sind einige Gründe dafür.

Manuel Baum, der Augsburger Taktikfuchs, hat sich die Partie der Eintracht in Mönchengladbach offenbar genau angeschaut. Jedenfalls setzte er bei zwei Problemen im Spiel der Mannschaft von Niko Kovac den Hebel an. Zum einen fiel den Frankfurtern schon vergangene Woche der Spielaufbau aus der Dreierkette relativ schwer, zum anderen hatten sie oft nur die Option, ihre Angreifer anzuspielen, wenn die mit dem Rücken zum gegnerischen Tor standen. Die vom DFB als Erfolgsrezept propagierte Leitlinie „Räume im Rücken des Gegners erkennen und nutzen“ wurde von der Eintracht so gut überhaupt nicht beherzigt.

Augsburgs System war exakt auf die Eintracht zugeschnitten, auch wenn Kovac im Vergleich zum Spiel in Mönchengladbach auf einer entscheidenden Position gewechselt hatte – Makoto Hasebe spielte für Gelson Fernandes im zentralen defensiven Mittelfeld. Das kann der Mann normalerweise ziemlich gut, gegen Augsburg aber hatte er so seine Probleme. Was vor allem an Gästestürmer Alfred Finnbogason lag. Der verhinderte mit seiner Präsenz im Zentrum nicht nur oft, dass Frankfurts Abwehrchef David Abraham nach vorne andribbeln konnte, sondern achtete auch sehr genau darauf, dabei Hasebe in seinem Deckungsschatten zu behalten (siehe Grafik). In einigen Situationen wirkte der Argentinier regelrecht genervt, weil seine bevorzugte Anspielstation nicht zur Verfügung stand.

Plan B hätte für die Eintracht sein können, Hasebe zu überspielen und über die etwas weiter vorne postierten „Achter“ Jonathan de Guzman oder Mijat Gacinovic nach vorne zu kommen. Aber die stellte Augsburg geschickt zu, und so blieb oft nur der Weg über die Außen, die gegen die gut anlaufenden und lenkenden Gäste allerdings weiter zurückhängend den Ball holen mussten, als ihnen lieb war. Und die so auch nicht wirklich Gefahr heraufbeschwören konnten. Oder es wurde die Verlegenheitslösung gewählt, meist von Abrahams Nebenleuten Simon Falette oder Carlos Salcedo – der lange Ball. Und da kam das zweite Eintracht-Problem zum Tragen. Man kann weder Kevin-Prince Boateng noch Sebastian Haller fehlendes Engagement vorwerfen. Die beiden Schränke im Angriff marschierten, nahmen die Zweikämpfe an und machten Bälle fest, viel mehr war aber besonders in der ersten Halbzeit nicht drin. Weder der eine noch der andere ist eben der Stürmertyp, der mit Tempoläufen in den Rücken der Abwehr Räume schafft und so den Gegner beschäftigt. Augsburg hatte diese Leute mit Finnbogason, Marcel Heller und Jonathan Schmid, von denen mindestens einer sofort startete, sobald ein Mitspieler den Ball gewonnen hatte. Und so waren lange Bälle für Augsburg immer eine Option und für die Eintracht eine Bedrohung.

Mit den Eintracht-Stürmern, die also meist mit dem Rücken zum Tor standen, verstand Augsburg problemlos umzugehen. Eine herausragende Rolle spielte dabei Rani Khedira, der mal auf die Sechserposition vorschob, mal den fünften zentralen Mann in der Abwehrkette gab und dabei so gut wie immer richtig entschied. Und so waren die Gäste im Grunde immer mit genügend Leuten am richtigen Fleck, während Haller und Boateng eigentlich nie in Richtung Tor aufdrehen konnten oder sinnvolle Unterstützung erfuhren. Erst nach der Pause, nach der Rückkehr zur Viererkette, mit der „Doppelsechs“ Hasebe und de Guzman und mit Boateng als „Zehner“ hinter Haller wurde das Spiel der Eintracht variabler. Allerdings schien Haller sich weiterhin unwohl zu fühlen, wenn er tatsächlich mal in Richtung gegnerisches Tor schaute. Jedenfalls vergab er so nach knapp einer Stunde und einer Flanke von Gacinovic die beste Chance zum 1:1 relativ kläglich.

Besser machte es der eingewechselte Luka Jovic, der nicht nur den einzigen Eintracht-Treffer markierte, sondern auch sonst deutlich mehr Zug zum Tor entwickelte. Gerade die Szene in der 87. Minute, als er den Ball von de Guzman hinter die Augsburger Abwehrkette mit seinem Tiefensprint regelrecht anzog, war ein deutlicher Hinweis darauf, wie es viel öfter hätte gehen müssen. Auch wenn die Aktion nicht mit einem Treffer belohnt wurde, hatte Jovic die fehlende Dimension im Spiel der Eintracht doch noch entdeckt.