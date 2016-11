Eintracht Frankfurt: Mit oder ohne Meier? Eintracht vor Spitzenspiel gegen Köln

Alexander Meier ist es in der Regel egal, gegen wen und wie er seine Tore schießt. Doch es gibt in der Fußball-Bundesliga tatsächlich einen Gegner, gegen den der Torjäger von Eintracht Frankfurt besonders verlässlich trifft. Acht Tore erzielte der Stürmer allein in den vergangenen vier Spielen gegen den 1. FC Köln. Da trifft es sich gut, dass Meier seine Oberschenkel- Verletzung ausgerechnet vor dem Spitzenspiel an diesem Samstagabend (18.30 Uhr/Sky) gegen den «Effzeh» wieder auskuriert hat.

«Der Alex ist gesund. Er brennt auf seinen Einsatz. Ich kenne auch die Historie der letzten Jahre. Das macht die Sache ja interessant», sagte Frankfurts Trainer Niko Kovac am Freitag.

Dass Meier wieder gesund ist, bedeutete bei der Eintracht jahrelang, dass Meier auch automatisch wieder spielt. Diese Zeiten sind in Frankfurt aber offenbar vorbei. Zwar gilt der 33-Jährige immer noch als Favorit auf einen Einsatz gegen seinen Lieblingsgegner. Doch Kovac könnte im Angriff genausogut Branimir Hrogta oder Haris Seferovic aufstellen. Mit ihnen war die Eintracht zuletzt auch gegen Hamburg, Mönchengladbach und im Pokal gegen Ingolstadt erfolgreich.

«Rotation ist für mich eher ein Thema, wenn die Spieler von Länderspiel-Reisen zurückkommen oder englische Wochen zu spielen haben», sagte Kovac am Freitag. Das spricht eher für Hrgota und gegen Meier. So oder so ist es unübersehbar, dass sich die Frankfurter langsam von ihrem wichtigsten Spieler der vergangenen Jahre emanzipieren. 13 Saisontore in der Bundesliga verteilen sich bislang auf neun verschiedene Spieler. Zum Vergleich: Beim nächsten Gegner Köln schoss allein Anthony Modeste bislang 11 der 16 Treffer.

Dass Frankfurt gegen Köln an diesem zehnten Spieltag ein Spitzenspiel ist, hätten vor der Saison auch nicht viele erwartet. «Vielleicht sind wir und der FC so etwas wie die Überraschungen dieser Saison», sagte Kovac am Freitag.

Das Besondere daran ist, dass der langjährige Eintracht-Chef Heribert Bruchhagen gerade solchen Traditionsclubs immer eine besonders schwere Zukunft prophezeit hat, weil sie mit regelmäßigen Champions-League-Teilnehmern wie Leverkusen oder Schalke 04 vermeintlich nicht mithalten könnten und dazu noch von neureichen Vereinen wie Leipzig und Hoffenheim verdrängt würden. Im Moment stehen Köln und Frankfurt vor Leverkusen, Gladbach oder Wolfsburg. Auch deshalb ist das Stadion am Samstag längst ausverkauft.

«Es steht außer Frage, dass es wirtschaftlich starke Vereine gibt, die auf lange Sicht die Liga dominieren. Das System ist aber auch durchlässig», sagte Eintracht-Vorstand Axel Hellmann in einem Interview der «Frankfurter Rundschau» (Freitag). «Es gibt immer Wege nach oben. Das haben uns andere Vereine vorgemacht, etwa Mainz 05 oder Gladbach, jetzt Köln oder Hertha Berlin. Wenn man kontinuierlich an bestimmten Stellschrauben dreht, kommt man auch nach vorne.»

Die Devise von Niko Kovac ist dabei: Nie zufrieden sein. Immer mehr arbeiten als andere. Immer Leistung einfordern. Für die nächsten sieben Spiele bis zur Winterpause gab der Frankfurter Trainer deshalb auch das ehrgeizige Ziel von zehn bis zwölf Punkten aus.

«Wenn die Mannschaft weiter so arbeitet, hat sie auch gute Chancen, diese Punkte bis Weihnachten zu holen», sagte er. «Aber wenn man jetzt denkt, man hat schon etwas erreicht, dann kann es auch sein, dass man in den nächsten Spielen nicht mehr viel holt. Wenn wir als Eintracht Frankfurt jetzt glauben, es geht von allein weiter, dann sind wir auf dem Holzweg. Wir müssen zusehen, dass wir die Spannung hochhalten. Dieses hohe Ziel war von mir bewusst gewählt.»

