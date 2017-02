Eintracht-Bälle zu gewinnen: Mittagspausen-Challenge: Schlag den Lukasz

Ok: Hier kommt Eure Mittagspausen-Challenge. Schlagt den Lukasz. Haltet den Ball länger in der Luft als unser Kollege – und gewinnt handsignierte Eintracht-Bälle. Anstrengen, Lukasz ist gut!

Und so funktioniert's:

Ihr habt eine Minute Zeit.

haltet den Ball häufiger hoch als unser Kollege Lukasz

filmt das ganze ohne Schnitte

ladet das Video bei Youtube hoch und schickt uns den Link an online@fnp.de

oder schickt uns das Video per WeTransfer.com an online@fnp.de

oder postet das Video unter den Facebook-Artikel

oder schickt es uns über Facebook

Einsendeschluss ist der kommende Dienstag, 21. Februar 2017, 12 Uhr.

Ihr seid Fußball-Profis oder Ballzauberer, Ihr stellt die Bundesliga in den Schatten, könnt Bälle länger jonglieren als jeder Andere? Dann messt euch mit Lukasz. Wir verlosen handsignierte Eintracht-Bälle. Ihr müsst nur den Ball in einer Minute häufiger in der Luft halten als Lukasz. Schaffen es mehrere Teilnehmer, entscheidet das Los.Hier geht's zum "Schlag den Lukasz"-Video.Hier geht es zu den Teilnahmebedingungen