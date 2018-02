An diesem Montag findet das erste Montagsspiel in der Fußball-Bundesliga statt. Eintracht Frankfurt gegen RB Leipzig. Viele Fans kochen: Bundesliga am Montag – das geht gar nicht. Geht doch, das muss sogar. Ein Kommentar von Tobias Köpplinger.

Vielleicht vorneweg: Fußball ist geil. Am Besten im Stehen, mit Bratwurst und Bier. Romantisch, nicht wahr? Man findet diesen Fußball noch. In der Regionalliga zum Beispiel. Oder auf den Sportplätzen in der Kreisklasse. Sie werden sich jetzt fragen, was will der Typ? Holt aus, um für ein Montagsspiel in der Bundesliga zu argumentieren und vergleicht Amateur- mit Profifußball. Aber das mache ich gar nicht.

Ich würde hier gerne im Sinne der Alles-Fahrer argumentieren. Im Sinne der Fans, die ihrer Mannschaft hinterherfahren, egal ob die Gegner Hamburg, Freiburg oder Leipzig heißen, die keinerlei Rücksicht auf den Wochentag nehmen, die am nächsten Tag mit Augenringen groß wie Meisterschalen wieder in der Fabrik stehen. So geil könnte Fußball sein. So romantisch. Nur geht es schon lange nicht mehr um romantischen Sport, sondern um knallhartes Geschäft. Und diese Professionalisierung lässt sich nicht zurückdrehen.

Wer mithalten will, braucht Geld. Und das kommt nicht vom Stehplatz-Fan, sondern aus Fernsehgeldern und Werbeeinnahmen. Die Rechnung ist dabei einfach: Je mehr Menschen die Spiele irgendwo im Fernsehen schauen können, desto lauter klingeln die Kassen. Spieltage werden zerfleddert und auf Samstag, Sonntag und neuerdings Montag verstreut. Über das Wochenende verteilt sind sieben Anstoßzeiten möglich, sieben Mal Fernsehgelder, sieben Mal Werbeplätze. Die Premiere League in England macht das seit Jahren vor. Wer international mithalten will, braucht Geld, braucht verschiedene Arbeitszeiten auch wenn die Deutsche Fußball Liga sagt, das stimme nicht.

DFL argumentiert mit Europa League-Entlastung

Deren offizielle Argumentation: Fünf Montagsspiele müssen sein, weil das die Europa League-Teilnehmer entlasten soll. Beim Blick auf Leipzig stimmt das vielleicht. Zumindest halb. Vergangenen Donnerstag hat RB gegen den SSC Neapel in der Europa League mit 3:1 gewonnen. Regeneration tut da Not. Aber was ist mit dieser Woche? Das Rückspiel gegen Neapel findet am Donnerstag statt – nicht einmal 69 Stunden nach dem Abpfiff am Montagabend. Und das nächste Spiel bestreitet Köln gegen Bremen – spätestens jetzt ist das Europa League-Argument wirklich Quatsch.

Mit dem Fußball früherer Jahre hat die Bundesliga nicht mehr viel zu tun. Fußballspiele haben Event-Charakter, sollen zahlungskräftige Familien locken, in den Multifunktionsarenen sind die Sitzschalen mittlerweile fast so bequem wie Couchsessel. Viele Fans lehnen das ab, trauern einer Zeit nach, als Fußball harte Arbeit war. Aber das ist lange her. Bundesliga ist Business geworden. Wer international mithalten will, muss sich in den USA und China vermarkten, um Werbeeinnahmen und Fernsehminuten kämpfen und auch mal am Montag spielen.

Was heißt das jetzt für den Fan? Vielleicht wieder einmal Kreisklasse gucken gehen. Immer sonntags, 15 Uhr. Dort gibt es den romantischen Fußball noch, mit Bratwurst, Bier und Stehplatz im Freien.