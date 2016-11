Eintracht Frankfurt: Nach BVB-Spiel: Kovac und Bobic loben Meier

Eintacht-Kommentar Adlerauge: Effektive Eintracht schlägt den nächsten ... Verrücktes Spiel mit dem besseren Ende für die Eintracht: In einem Wahnsinnsspiel schlägt die SGE Borussia Dortmund mit 2:1. Ein Kommentar von Sascha Mehr clearing

Eintracht Frankfurt Die nächste Überraschung: Eintracht schlägt auch Dortmund Nicht Borussia Dortmund, sondern Überraschungsteam Eintracht Frankfurt bleibt in der Fußball-Bundesliga an Tabellenführer RB Leipzig dran. Die Eintracht gewann ein packendes Verfolgerduell gegen den BVB mit 2:1. clearing

Kein Treffer, Auswechslung in der 70. Minute, nur ein Torschuss, 31 Ballkontakte und gerade 15 Pässe von denen nicht einmal die Hälfte ankam. Eigentlich kein besonders starker Tag für Eintracht-Kapitän Alex Meier. Zumindest lässt rein die Statistik nicht den Schluss zu, dass dahinter eine außergewöhnliche Leistung steht. Aber die ist unbestritten: Schließlich hat Eintracht Frankfurt gegen Borussia Dortmund gewonnen und seine Erfolgsserie fortgesetzt.Und so gab es auch dieses Mal Riesenlob für Torjäger Alex Meier. „Ich ziehe den Hut vor Alex“, sagte Manager Bruno Hübner, „er hat eine Superleistung gezeigt.“ Warum? Meier hatte die Kreise von Dortmunds Spielmacher Julian Weigl entscheidend eingeengt. In einer Partie, in der die mannschaftliche Geschlossenheit und Kampfbereitschaft der Schlüssel zum Erfolg waren.Auch Trainer Niko Kovac sprach seinem Spielführer ein „ganz großes Kompliment“ aus. „Er hat ein außerordentlich gutes Spiel geliefert“, sagte er über Alex Meier, „er ist als Kapitän vorangegangen.“(pes/red)