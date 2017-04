Eintracht Frankfurt: Nach Fan-Entgleisungen: DFB ermittelt auch in Frankfurt

Die Freude über den Erfolg gegen Augsburg nach langer Durststrecke und die somit entfachte Vorfreude auf das Pokal-Halbfinale heute Abend in Mönchengladbach ist im Lager des Bundesligisten Eintracht Frankfurt getrübt. Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) ermittelt gegen den Club wegen eines Transparentes, auf dem zu Gewalt gegen Polizisten aufgerufen wurde. Die Eintracht muss dem DFB dazu eine Stellungsnahme abgeben, es dürfte wieder einmal eine Geldstrafe für den Club geben. AG-Vorstandsmitglied Axel Hellmann entschuldigte derweil gestern beim Polizeipräsidenten Frankfurts für die Aktion der Ultras. Auch gegen den 1. FC Köln und Hamburger SV ermittelt der DFB wegen Vergehen von Fans.

„Für jedes Stadionverbot ... Bulle Tod!“ – dieses weiße Transparent mit schwarzer und roter Schrift hatten Ultras am Samstag direkt hinter dem Tor in der Nordwestkurve entrollt. Dem Ordnungsdienst war dies durch die Lappen gegangen. „Personen werden abgetastet, es werden aber keine Leibesvisitationen durchgeführt. Bei 7800 Menschen, die in der Fankurve auf die Stehplätze passen, ist dies logistisch nicht machbar“, sagt der Sicherheitsbeauftragte von Eintracht Frankfurt, Oliver Lerch, zu der Problematik.

„Es gibt einige Möglichkeiten, Dinge ins Stadion zu schmuggeln“, führt Lerch aus. In diesem Fall hätten sich Fans das dünne Transparent vermutlich um den Körper gewickelt. „Bengalos sind besser zu finden, weil sie ein harter Gegenstand sind.“ Deshalb werde laut Lerch auch eher Rauchpulver geschmuggelt.

Ob in den letzten beiden Saisonheimspielen gegen Wolfsburg (6. Mai) und Leipzig (20. Mai) besondere Maßnahmen ergriffen werden, sei laut Lerch offen. Es würden erst Gespräche mit Hellmann und der Polizei folgen.

Seit 1996 ist Oliver Lerch Sicherheitsbeauftragter bei der Eintracht. Dutzende Transparente seien in dieser Zeit bei Kontrollen konfisziert worden, freilich auch unerlaubte oder verbotene Gegenstände. „Es muss aber auch der Kommissar Zufall helfen“, weiß der Sicherheitsbeauftragte aus langer Erfahrung.

Dass einzelne Ordner möglicherweise mit Ultras kooperieren, hält Lerch „eher für unwahrscheinlich, wir schauen schon sehr genau hin, mit welchem Ordnungsdienst wir zusammenarbeiten. Aber ich würde es nicht per se ausschließen. “

(fri)