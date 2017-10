Eintracht Frankfurt: Nach Last-Minute-Sieg: Kovac tritt auf die Euphorie-Bremse

Die Mannschaft hat Niko Kovac mit dem 2:1 in Hannover zum 46. Geburtstag beschenkt. Doch der Eintracht-Trainer bremst jegliche Euphorie.

Als es an die Analyse der spielentscheidenden Szene ging, herrschte auf dem Podium stillschweigendes Einvernehmen. „So trifft er sicherlich so schnell nicht wieder“, sagte Hannovers Trainer André Breitenreiter über Ante Rebic und dessen Knaller zum Siegtreffer für die Frankfurter Eintracht in der 90. Minute.

Bilderstrecke 2:1 in Hannover: Rebic schießt die Eintracht ins Glück

Der Kollege Kovac sagte dazu nichts, nickte nur kaum merklich und zeigte ein verkniffenes Schmunzeln. Der Frankfurter Trainer weiß seinen Matchwinner richtig einzuschätzen (lesen Sie dazu auch unseren gesonderten Bericht). Und er wusste auch, dass dieses 2:1 (1:1) glücklich war – auch wenn das späte Glück redlich erkämpft war. „Der Schuss hätte auch unter dem Tribünendach landen können“, sagte Kovac später. Sein Fazit fiel deshalb differenziert aus: „Dass wir mit so einem Schuss das Spiel gewinnen, freut mich. Sicherlich ist das kurz vor Schluss glücklich, aber aufgrund der zweiten Halbzeit nicht ganz unverdient. Ich möchte nicht sagen verdient, aber nicht ganz unverdient.“ Frankfurts Sportvorstand Fredi Bobic hingegen legte sich fest: „Gegen den VfB war es Glück, dieses Mal war der Sieg verdient. Wir waren in der zweiten Halbzeit spielbestimmend. Uns tut der Sieg gut. Am Ende des Tages haben wir komplett verdient gewonnen.“ Und dem Trainer damit einen gelungenen Auftakt zur Feier seines 46. Geburtstages beschert.

Die Eintracht hat sich zu einem „Last-Minute“-Spezialisten entwickelt. Schon beim Heimsieg gegen Stuttgart fiel der spektakuläre Siegtreffer von Sébastien Haller in der Nachspielzeit. Und jetzt das Kunststück von Rebic in Hannover, ein Gewaltschuss aus über 20 Metern. Vier der jetzt 13 Frankfurter Punkte waren diese beiden Energie- und Willensleistungen wert. Nebenbei hat sich die Eintracht zu einem veritablen Auswärtsschreck entwickelt. Drei Siege und ein Unentschieden in der Fremde stehen nach acht Spieltagen in der Fußball-Bundesliga zu Buche.

„Ich weiß nicht, ob wir uns auswärts leichter tun“, gab Fredi Bobic in Hannover zu bedenken: „In der ersten Halbzeit haben wir unnötig den Rhythmus aus der Hand gegeben, die 96er zu viel kommen lassen.“ Das Resultat war der zwischenzeitliche Ausgleich durch Salif Sané (36.). Vorgelegt hatte aber schon früh die Eintracht. Nach einer Balleroberung von Kevin-Prince Boateng im Mittelfeld wanderte der Ball zu Marius Wolf, der steckte geschickt zu Haller durch, und der lupfte den Ball über Hannovers Torhüter Tschauner hinweg ins Tor (10.).

Neue Sturm-Harmonie

Haller und auch Ante Rebic haben nun jeweils dreimal getroffen. Ein neues, starkes Sturmpaar könnte da heranwachsen. Zumal Haller seinem Kollegen Rebic den Ball beim 2:1 nach einem Abschlag von Lukas Hradecky maßgerecht mit der Brust vorlegte. „Endlich geht mal einer nach, wenn Sébastien den Ball so tropfen lässt. Ein klasse Tor!“, lobte Fredi Bobic die neue Harmonie im Eintracht-Sturm.

Bilderstrecke Einzelkritik: So haben sich die Adler in Hannover geschlagen

Und die Eintracht zeigte bei den Niedersachsen phasenweise richtig guten Fußball. Florian Hübner, Sohn des Frankfurter Sportdirektors Bruno Hübner und Verteidiger bei Hannover 96, fasste das Geschehen knapp aber inhaltsreich zusammen: „Wir kamen nicht gut ins Spiel und Frankfurt hat uns in den Zweikämpfen aufgefressen. Wir haben uns dann eigentlich gut gewehrt, aber in der zweiten Hälfte war die Eintracht einfach aggressiver. Das hat letztlich den Ausschlag gegeben.“

Auch bei Axel Hellmann, einem Mann mit feinen Sensoren, wenn es um die Stimmung im Umfeld geht, sorgte der erneute Auswärtssieg für gehobene Laune. „Es gab zuletzt ja kritische Stimmen, was unsere spielerische Leistung anging, aber heute war das richtig gut“, urteilte der Marketingvorstand. Hellmann fiebert schon dem kommenden Samstag entgegen, wenn Borussia Dortmund in Frankfurt gastiert: „Es geht wieder gegen einen Traditionsverein, die Hütte ist restlos voll, und die kommen nicht gern zu uns.“

Niko Kovac pflegt dagegen sein natürliches Understatement, auch wenn sein Team gerade dabei ist, sich im oberen Tabellendrittel zu etablieren. „Diese Spiele, die wir spielen, sind so eng. Wir haben die letzten beiden Spiele in der Nachspielzeit gewonnen, Hannover hat sie verloren. Das hätte auch genau andersrum laufen können“, sagte der Eintracht-Trainer nachdenklich: „Wir werden sicher nicht anfangen rumzuspinnnen. Der Abstand nach oben interessiert mich nicht. Wir müssen uns wie Hannover die Punkte erarbeiten und erkämpfen und zusehen, so schnell es geht, da unten wegzukommen.“ Mit der Einstellung und dem Glück vom Samstag steht diesen Plänen eigentlich nichts im Wege.